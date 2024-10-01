Kartalkaya\'ya Mevsimin İlk Karı Düştü

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BOLU'da aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Köroğlu dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkez Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Kartalkaya'ya hafif şekilde kar yağdı. Kar yağışı kısa sürerken zeminde etkili olmadı.

HABER Mutlu YUCABOLU