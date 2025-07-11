Kartalkaya Yangını Davası: 4. Gün - Son Dakika
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Kartalkaya Yangını Davası: 4. Gün

Kartalkaya Yangını Davası: 4. Gün
11.07.2025 00:26
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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın davasında 19 sanık tutuklu, duruşma devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada dördüncü gün tamamlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'ün çapraz sorgusu sırasında taraflar arasında çıkan tartışma üzerine sabaha kadar ara verilen duruşma çıkışında yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin gazetecilere açıklama yaptı.

Gültekin, çok vahim bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Sanık Ergül'ün ifadelerine göre Grand Kartal Otel'e denetim için gelen elemanların şirketin diğer otelinde kaldığını belirten Gültekin, "Etik pozisyona bakın. Halit Bey'in otelini denetlemeye geliyorlar Grand Kartal'ı ama gelip Gazelle'de kalıyorlar. Muhtemelen ücretsiz kalıyorlar. Ücretli kalsalar bile çok ciddi indirim alıyorlar. Şimdi nereden başlayayım?" diye konuştu.

Gültekin, bu meselenin bile tek başına nasıl bir organize suç örgütüyle karşı karşıya kaldıklarının delili olduğunu söyleyerek, "Sanık vekilleri, baştan beri Halit Bey'in vekili, her soru soran meslektaşımıza müdahale etti. Mahkeme reisinden çok nazik şekilde buna engel olmasını arzu ettim. Söyledim. Netice itibarıyla hadise aynı şekilde devam etti." ifadesini kullandı.

Diğer meslektaşlarının sabır gösterdiğini dile getiren Gültekin, şöyle devam etti:

"35 yıllık avukatım, hukuku ve usulü biliyorum. Yargılamanın suhulet içinde geçmesine gayret ediyorum ama şöyle bir mazeret olabilir mi, 'Halit bey uykusuzmuş, ifadesi bugün alınmasın' talebiyle geldi. Bugün 170'inci gün. Ben, tüm ailem 170 gündür uykusuzuz. Muhtemel ki yaşadığımız sürece biz uykusuz kalacağız. Önce Halit Bey, benim olmadığım zaman-biraz geç gittim, özellikle sinirim kaldırmadı şu dönemde-müşteki vekili arkadaşlar soru sormuş, onlara hakaret etmiş. Onlara hakaretini duyduğu özürden anlıyorum."

"3 yıldır koskoca otelin iş sağlığı güvenliği uzmanı yok"

Mahkemenin suhulet içinde çok zor bir davayı usulüne uygun yürütmeye çalıştığını vurgulayan Gültekin, "Yardımcı olmamız lazım. Biz müşteki vekilleri buna azami gayret sarf ediyoruz." dedi.

Gültekin, adaletin yerini bulacağına hala inandığını belirterek, "İşte o otellerde kalan, denetim görevini yapmayan işbirlikçi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin bu davaya dahil edilmesi de Türkiye açısından önemli olan. 3 yıldır koskoca otelin iş sağlığı güvenliği uzmanı yok." diye konuştu.

Kamuoyundan bu konuyu unutmamasını isteyen Gültekin, "Burada göz göre göre 78 can cinayete kurban gitmiştir. Faillerin bir bölümü dışarıdadır. Şu an yatlarda, katlarda gezmektedirler ama devletin elinin onlara uzanacağına olan inancım tamdır. Bu inancı korumak istiyorum. Şimdi ben sükunetle, suhuletle bu meselenin çözülmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Gültekin, bir muhabirin duruşma salonunda neler yaşandığını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Bir görevim de bu acılı aileleri teskin etmek. Sağ olsunlar sözlerime kıymet veriyorlar. Yargılamanın suhulet içinde olmasıyla ilgili hepsinden yine rica ettim. Teskin ettim kendilerini. Şimdi bu arada esas olayı alevlendiren, Halit Bey'in damadı Emir Aras, 'Yeter lan.' falan diye bağırmış herhalde. Ben onu duymadım. Bir de (şirketin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu) Ceyda'nın eşi herhalde dışarı çıkarken-ya bu nasıl bir yüzsüzlüktür-müştekilere saldırmış. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bunlardan hesabı soracağız."

Kaynak: AA

Yüksel Gültekin, Kayak Merkezi, Kartalkaya, Politika, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Emlak, Dünya, Bolu, Son Dakika

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