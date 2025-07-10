Kartalkaya Yangını Davasında Savunmalar Başladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada, otel bünyesindeki kafeyi kiralayan Mudurnu Enerji şirketi yetkilileri savunma yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmanın dördüncü gününde savunma yapan Mudurnu Enerji şirketi yetkilisi tutuksuz sanık İbrahim Polat, firmanın yatırımcısı ve yönetim kurulu başkanı olduğunu belirterek, ürünlerini satmak için Grand Kartal Otel'in birinci katında bulunan kafe restoran bölümünü fırsat olarak gördüğünü söyledi.

"White Fox" isimli kafe restoranı açmak için Grand Kartal Otel ile kira sözleşmesi yaptığını dile getiren Polat, kafenin açılmasıyla ilgili çalışmaları yürütmesi için Mudurnu Enerji şirket yetkilisi tutuksuz sanık İsmail Karagöz'e talimat verdiğini kaydetti.

Polat, yangından 03.35-03.45 saatlerinde 12. katta konaklayan restoran personelinin haber vermesiyle haberdar olduğunu aktararak, "Onlara sakin olmalarını, yardım göndereceğimi söyledim. Ardından İsmail Karagöz'ü aradım hızlıca yukarı çıkmasını ve yardımcı olmasını istedim. Oteldeki insanlara ulaşmaya çalıştım. 12. kattaki arkadaşlarımla bir kez daha konuşma fırsatım oldu. Durumun kötüleştiğini söylediler. İlerleyen dakikalarda irtibatım kesildi." diye konuştu.

Daha sonra Bolu'ya gelerek hastanedeki çalışanının yanına gidip onunla ilgilendiğini dile getiren Polat, ifade için jandarmaya çağırıldığını, ertesi gün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini anlattı.

Mahkeme başkanının sorularına cevap veren Polat, kira sözleşmesini kendisinin imzaladığını ve kira bedelinin aylık 2 bin lira olduğunu belirterek, "İçeriye ciddi yatırım yapacaktık. Bu yüzden sembolik kira belirlendi." dedi.

Polat, yangın güvenliğiyle ilgili itfaiyenin otelin tümüne ilişkin tespit ettiği eksikliklerden haberi olmadığını ileri sürerek, "Gereken her türlü başvuruyu İsmail Karagöz'ün yaptığını biliyordum. Restoran tam anlamıyla faaliyete geçmemişti, hala eksiklikleri vardı. Resmi açılışını yapmamıştık. Ruhsat işlemleri tamamlanmamıştı. Hazırlıklar için personel almamız gerekiyordu. 28 Aralık tarihinden itibaren personel deneme çalışmalarına başladı. Zaten çok geç kalmıştık, sömestr tatiline yetiştirmeye çalışıyorduk." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık İsmail Karagöz'ün savunması

Mudurnu Enerji şirket yetkilisi tutuksuz sanık İsmail Karagöz de İbrahim Polat'ın kafeyi açmak istemesi üzerine kira sözleşmesi ve resmi muhasebe birimi tarafından şube açılış işlemleri yapıldığını belirterek, sonrasında iş yeri açma belgesi almak için resmi belgelerle İl Özel İdaresine gittiğini söyledi.

Ruhsat başvurusunu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğüne yaptığını aktaran Karagöz, kendisinden evrak istendiğini, bunlardan birinin de otelin itfaiye uygunluk belgesi olduğunu kaydetti.

Karagöz, bunun üzerine otelin muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir'den otelin itfaiye uygunluk raporunu istediğini dile getirerek, "Birkaç gün geçmesine rağmen dönüş yapmadı. Telefonla aradım, 'Arşivde bulamıyorum.' dedi. Bunun üzerine 'İl Özel İdareye ricacı ol ya da belediye arşivine git. Bulabilirsin.' dedim." diye konuştu.

Sonrasında Kadir Özdemir'in kendisini aradığını ve otelin değil, Mudurnu Enerji'nin itfaiye uygunluk belgesinin istendiğini söylediğini anlatan Karagöz, "Bu talebimizi elektronik yapabilir miyiz dedim. Kadir Bey 'Sizin yerinize yapabilirim.' dedi ve Bolu Belediyesine müracaatımızı yaptı. Birkaç gün sonra belgenin çıktığını söyledi. Sonra Özel İdareye teslim ettiğinin bilgisini verdi." ifadelerini kullandı.

Karagöz, bundan 2-3 gün sonra Bolu İl Özel İdaresine gittiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Başka eksiklik olmadığını düşünerek İl Özel İdaresine gittiğimde çalışma belgesini alabileceğimi düşündüm. 'İş yerinde incelemede bulunmamız gerekiyor.' dediler. 1-2 gün sonra gelip incelemeyi yapmışlar, uygun görmüşler. Sonrasında tekrar Özel İdareye gittim. 'Onay için jandarmaya gönderdik, oradan cevap bekliyoruz.' dediler. Alkollü mekan olduğu için vali beyin imza atması gerekiyormuş. Jandarmadan onay geldikten sonra vali beyin imzasına gitmişti. İmza beklerken yangın gerçekleşti."

Mahkeme başkanının sorularını yanıtlayan Karagöz, itfaiyenin otelin tamamı için yaptığı yangın denetiminden ve tespit edilen eksikliklerden haberlerinin olmadığını iddia etti.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, duruşmanın öğleden sonraki bölümünü bir süre izledikten sonra ayrıldı.