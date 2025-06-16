Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı.
C.M. idaresindeki 34 ZU 3165 plakalı ve F.A yönetimindeki 42 ABR 410 plakalı otomobiller, Akmeşe yolu Ketenceler mevkisinde çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Kartepe'de Güçlü Çarpışma: 6 Yaralı - Son Dakika
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