Kartepe\'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekipler, ilçede şüpheli iki kişiyi durdurdu.

Üstlerinde 39,7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen F.Ö. ile Y.A. gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilerden Y.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama" suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.