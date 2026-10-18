Kaş Halk Plajı'nda yüzenlerin çevresinde plastik atık görüldü, Prof. Öztürk uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kaş Halk Plajı'nda yüzenlerin çevresinde plastik atık görüldü, Prof. Öztürk uyardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaş Halk Plajı\'nda yüzenlerin çevresinde plastik atık görüldü, Prof. Öztürk uyardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaş Halk Plajı'nda çekilen su altı görüntülerinde yüzenlerin çevresinde plastik atıklar görüldü. Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yağışlarla denize taşınan plastik ve mikroplastiklerin Akdeniz'i kirlettiğini belirterek bu sularda yüzülmemesi uyarısında bulundu.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Halk Plajı'nda çekilen su altı görüntülerinde, yüzenlerin çevresindeki plastik atıklar dikkat çekti. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yağışlarla denize taşınan plastik ve mikroplastiklerin Akdeniz'i kirlettiğini belirterek, kirliliğin turizme ve deniz yaşamına zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Akdeniz kıyılarındaki plastik kirliliği, son günlerde Kaş Halk Plajı'nda kaydedilen görüntülerle yeniden gündeme geldi. Su altından çekilen görüntülerde, su yüzeyinin hemen altında çok sayıda küçük parçacık ve daha büyük atıkların bulunduğu, insanların da bu atıkların arasında yüzdüğü görüldü.

2014-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlığı yapan, 23'üncü dönem Hatay Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yağışların plastik kirliliğini denize taşıdığına dikkati çekti. Adana bölgesinde etkili olan sağanakla, plastik atıkları açıkta depolayan tesislerden ve yasa dışı döküm alanlarından atıkların denize sürüklendiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, "Yasa dışı dökülen plastik atıklar ve mikroplastiklerin büyük bölümü, yağışlı havalarda denize taşınır. Plastik atıklar Kaş Limanı'na kadar ulaşır" dedi.

Kaş Halk Plajı'ndaki görüntüleri sanal medyadan paylaşan Prof. Dr. Öztürk, denizde plastik atık ve mikroplastik kirliliği olduğunu belirterek, bu tür sularda yüzülmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Plastik parçacıkların yüzme sırasında ağız yoluyla alınabileceğini, hastalık yapıcı mikroorganizmaları taşıma ihtimalinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, mikroplastikle kirlenmiş sularda yüzmenin sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi.

'AKDENİZ'DE TURİZM ZARAR GÖRECEKTİR'

Plastik atık geri dönüşüm tesislerinin çalışma koşullarına ilişkin denetimlerin önemine değinen Prof. Dr. Öztürk, atıkların açıkta depolanmasının, mikroplastiklerin ve atık suların kontrolsüz çevreye yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirterek, "Plastik atık geri dönüşüm tesisleri AB normlarında çalışmadığı sürece Akdeniz, plastik atıklarla ve mikroplastiklerle kirlenmeye devam edecektir. Akdeniz'de turizm ciddi zarar görecektir" dedi.

Kirliliğin kaynağının belirlenmesi ve denize ulaşmadan önlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, yalnızca kıyılarda yapılan temizlik çalışmalarının yeterli olmayacağına dikkati çekti.

Türkiye'de yılda yaklaşık 4 milyon ton plastik atık oluştuğunu, Avrupa ülkelerinden yılda yaklaşık 500 bin ton plastik atık ithal edildiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, yurt içindeki atıkların önemli bölümünün çöp depolama alanlarına gittiğini söyledi. Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gönderilen aylık ortalama plastik atık miktarının 2025'te 42 bin 790 ton olduğunu, bu yıl haziran ve temmuz aylarında ise aylık ortalamanın 1145 tona gerilediğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, gerekli önlemler alınmazsa Türkiye'nin Avrupa'nın plastik atık merkezi haline gelebileceği uyarısında bulundu.

KONYAALTI İÇİN DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Prof. Dr. Öztürk, ağustos ayında da Konyaaltı Plajı'ndaki mikroplastik kirliliğine ilişkin açıklamalar ve uyarılarda bulundu. Plastik parçacıkların yutulması veya ağızla temasının özellikle çocuklar ve yaşlılar açısından risk oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Öztürk, kirliliğin kaynağının mutlaka tespit edilmesini isteyerek, Konyaaltı ve Çıralı kıyılarındaki kirletici kaynakların incelenmesi gerektiğine değindi. Prof. Dr. Öztürk, plastik atıkların zamanla daha küçük parçacıklara ayrılıp deniz ortamına yayıldığını da ifade etti. Açıklamalarında plastik kirliliğinin deniz yaşamına etkilerini de değerlendiren Prof. Dr. Öztürk, balıkların plastik parçacıkları besin sanarak yutabildiğini, bu parçacıkların sindirim sisteminde birikip tıkanıklıklara ve beslenme sorunlarına yol açabildiğini belirtti. Kentsel, endüstriyel ve geri dönüşüm kaynaklı atık sularla denizde terk edilen balıkçılık ekipmanlarının kirlilik kaynakları arasında bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürk, plastiklerin besin zinciri yoluyla başka canlılara taşınabildiğine dikkati çekti.

Kaynak: DHA
Mustafa ÖztürkAkdenizPlastikTurizmGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
11:28
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
10:58
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar
Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
10:39
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi Saldırı anları kamerada
Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada
10:09
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:19
Kanada’da askeri üste büyük yangın Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kanada'da askeri üste büyük yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 11:51:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kaş Halk Plajı'nda yüzenlerin çevresinde plastik atık görüldü, Prof. Öztürk uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei