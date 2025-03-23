Kaş'ta İftar Geleneği 16. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Kaş'ta İftar Geleneği 16. Yılını Kutluyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde mahalle sakinleri, 16 yıldır imece usulü iftar yaparak kaynaşıyor.

23.03.2025 20:16
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Antalya'nın Kaş ilçesinde imece usulü yemek hazırlayan vatandaşlar, 16 yıldır bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ramazanda iftar vakti İslamlar Mahallesi Akbel Cami'nin avlusunda toplanan vatandaşlar, mahalle sakinlerinin mutfağında hazırlanan yemeklerle oruçlarını açıyor. Yemek yapımını her iftar için bir aile üstleniyor. Mahalle sakinleri, yaklaşık 400 kişilik iftar sofralarında bir araya geliyor.

Akbel Camisi İmamı Ali Karaardıç, AA muhabirine, mahallede 25 yıl önce göreve başladığını, yıllar önce de ramazanda her gün mahalle sakinlerinden birinin kendisini evine davet ettiğini söyledi.

Daha sonra mahallede aşevi kurmaya ve bu geleneği cami önüne taşımaya karar verdiklerini belirten Karaardıç, "2009 yılında aşevini yaptık. İnsanlar ramazanın her günü için liste oluşturmaya başladı. Oluşturulan liste dolmaya başladı ve biz de burada imece usulü iftar vermeye başladık. Burada güzel bir gelenek olmaya başladı. İnsanlarımız çok memnun, listeye adını yazdıran vatandaşlarımız günü geldiğinde yemeğini hazırlıyor." dedi.

Karaardıç, iftara mahalle sakinleri, çocuklar ve kimsesizlerin geldiğini, 16 yıldır bu geleneğin devam ettirildiğini ifade etti.

-"Çevre mahallelere de örnek oluyor"

Mahalle sakinlerinden Kadir Şinasi Solakoğlu ise kendilerinin de 5 yıldır iftar programına katıldığını söyledi.

Mahalle sakinlerinin birlikte iftar sofralarında buluşmasının kaynaşmayı da sağladığını anlatan Solakoğlu, "Çok güzel bir ortam var, aileler buraya hep birlikte iftarını açmak için geliyorlar. Çocukluğunuzdan beri görmediğiniz insanları görüyorsunuz, onlarla kaynaşıyorsunuz, her yöreden insan geliyor. Çevre mahalleler için de örnek oluyor ve onlarda yapmaya başladı. İnşallah sürdürülebilir bir gelenek haline gelir ve devam eder." diye konuştu.

Mahallede yaşayan Hatice Kıpçak da zengin fakir ayırt etmeden 16 yıldır tüm mahallelinin aynı masada buluştuğunu söyledi.

Kıpçak, her gün farklı yemeklerin piştiğini, 400 kişinin katıldığı iftarın ardından mahalle halkının bir araya gelerek sohbet ettiğini, birlikte teravih kıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaş'ta İftar Geleneği 16. Yılını Kutluyor - Son Dakika

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