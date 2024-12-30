Kaş\'ta Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu

Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan yaşlı adam, ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu.
Kasaba Mahallesi'nde kaybolan Recep K'den (88) haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.
AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Recep K'nin bulunması için bölgede ve ormanlık alanda arama çalışması yaptı.
Ekipler yaşlı adamı ormanlık alanda buldu.
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