Antalya Valiliği, Kaş ilçesinde "köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan" yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 12 Ekim'de bazı sosyal medya hesaplarından Kaş ilçesinde yabancı uyruklu kişinin "sokak ortasında soyunarak köpeğe tacizini" içeren görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda, köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunanın yabancı uyruklu V.O.H. olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Görevlilerimizce aynı gün yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır." denildi.
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta Köpeğe Taciz Eden Yabancı Tutuklandı - Son Dakika
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