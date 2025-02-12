Kaş'ta Limon Yüklü Kamyonet Devrildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde limon yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi.
Kaş'tan, Muğla'nın Seydikemer ilçesi istikametine ilerleyen N.G. yönetimindeki 07 APS 174 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi.
Araçtaki limonların çevreye dağıldığı kazada hafif yaralanan sürücü N.G. sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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