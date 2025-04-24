Kaş'ta Yabani Kuşkonmaz Satışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaş'ta Yabani Kuşkonmaz Satışı

Kaş\'ta Yabani Kuşkonmaz Satışı

Antalya'nın Kaş ilçesinde vatandaşlar, yabani kuşkonmaz toplayarak semt pazarlarında gelir elde ediyor.

24.04.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlardan topladıkları yabani kuşkonmazları semt pazarlarında satarak gelir elde ediyor.

Vatandaşlar, Akdeniz ve Ege mutfağında sıkça kullanılan vitamin ve mineral kaynağı yabani kuşkonmazı toplamak için sabahın erken saatlerinden itibaren ilçedeki dağların yüksek kesimlerine çıkıyor.

Ağaçların altında bulunan yabani kuşkonmazları toplayanlar, ardından semt pazarlarında satışını gerçekleştiriyor.

Yılın sadece bu aylarında yetişen yabani kuşkonmazlar, vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kuşkonmaz toplayan Eşref Kocaer, ürünü bulmanın meşakkatli olduğunu belirtti.

Ürüne yörede "dildiren" adını verdiklerini ifade eden Kocaer, "Doğada yetiştiği için tamamen organik. Evimizde sıklıkla tüketiyoruz. Büyük bir demet yabani kuşkonmaz, pazarda 1000 liraya satılıyor." dedi.

Serpil Demirci de yabani kuşkonmazın özellikle soğan ve yumurtayla yapıldığında çok lezzetli olduğunu söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, antalya, Yabani, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Kaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaş'ta Yabani Kuşkonmaz Satışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir Kandilli Rasathanesi: Depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir
Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
İstanbul’daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi
11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı Seçimi kaybettikten sonra akrabalarına yazdığı şiirle fenomen olan muhtar adayı, geçirdiği kazayı da şiirle anlattı
İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu’nun konserini dinledi Dikkat çeken hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu'nun konserini dinledi! Dikkat çeken hediye
İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

17:53 İstanbul’da korkutan bir deprem daha İstanbul'da korkutan bir deprem daha
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
11:30 Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
00:12 Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
23:54 ’’Büyük deprem bekleniyor’’ manipülasyonuna suç duyurusu ''Büyük deprem bekleniyor'' manipülasyonuna suç duyurusu
23:26 İstanbul’da 6.2’nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
23:20 Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü Deprem anında havuz suyu apartmandan aşağı döküldü
23:15 Rusya’da Elbruz Dağı’nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti Rusya'da Elbruz Dağı'nda 2 Türk dağcı hayatını kaybetti
23:13 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar
23:06 2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 18:52:59. #7.13#
SON DAKİKA: Kaş'ta Yabani Kuşkonmaz Satışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.