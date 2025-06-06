Kasap Kıyma Makinesine Eli Kaptırdı

Kayseri'de elini kıyma makinesine kaptıran kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Kocasinan İlçesi Bağdat Caddesi'nde, kasapta çalışan M.A. (30) et çektiği sırada elini kıyma makinesine kaptırdı.
İş yerindeki arkadaşlarının durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Eli makineden kurtarılan yaralı kasap, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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