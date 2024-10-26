Kasımpaşa 1 -4 Samsunspor

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(İSTANBUL) - Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, Samsunspor'u konuk etti. Samsunspor deplasmandan 4-1 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.

31. dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle Kasımpaşa Samsunspor karşısında 1-0 öne geçti. Samsunspor'a beraberliği getiren golü 68.dakikada Carlo Holse kaydetti. 71. dakikada Samsunspor Soner Aydoğdu ile durumu 2-1'e getiren golü buldu. 77. dakikada Carlo Holse kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı ve Samsunspor Kasımpaşa karşısında 3-1 öne geçti. 86. dakikada Flavien Tait skoru belirleyen golü attı ve Samsunspor deplasmanda Kasımpaşayı 4-1 mağlup etti.