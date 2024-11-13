Kassam Tugayları'ndan İsrail'e Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde İsrail askerlerinin konuşlandığı bir evi hedef aldıklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.
Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Kassam direnişçilerinin "bir evde konuşlanmış İsrail askerlerini anti-personel füzeyle hedef aldığı" belirtildi.
Gazze kentinin kuzeybatısında gerçekleştirilen saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.
İsrail ordusundan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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