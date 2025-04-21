Kassam Tugayları'ndan İsrailli Askerlere Pusu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrailli askerlerine 19 Nisan'da düzenlediği pusu anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Kassam Tugaylarının "Kılıç Kırma" pususu ismiyle yayımladığı videoya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin doğusunda yer alan Avde caddesindeki İsrail güçleri hedef alındı.

Görüntülerde, tünelden çıkan Kassam Tugaylarının İsrail ordusuna bağlı "Storm" tipi askeri aracı hedef aldığı görülüyor.

Sivil araçların bölgeden ayrılmasını bekleyen Kassam Tugaylarının, İsrail ordusuna ait askeri aracı füze ve ateşli silahla vurduğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Pusuya düşürülen aracın devrildiği ve içerisindeki İsrail askerlerinin öldürüldüğü belirtilen videoda, ölü sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Olay yerine gelen İsrail ordusuna ait destek güçlerinin de "Telfeziyye 3" tipi bir anti-personel patlayıcıyla hedef alındığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kassam tarafından yayımlanan videoda, aynı bölgede yeni kurulmuş bir İsrail askeri mevzisinin "RPG" roketleri ve havan toplarıyla hedef alındığı da görüldü.

İsrail ordusundan 19 Nisan'da yapılan açıklamada, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana "ilk kez" bir askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ordudan yapılan açıklamada, Beyt Hanun'da bir grup İsrail askerinin hedef alındığı, saldırıda 35 yaşındaki kıdemli bir subayın öldürüldüğü, 3'ü ağır 5 askerin de yaralandığı belirtilmişti.