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Kastamonu'da 104. yıl kutlamaları - Son Dakika
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Kastamonu'da 104. yıl kutlamaları

Kastamonu Belediyesi, Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla yapılan ilk kadın mitinginin 104. yılı kutlamaları kapsamında konser düzenledi. Konserde, Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi kursiyerleri sahne aldı ve Türk Halk Müziği Korosu ile Türk Halk Oyunları Kadın Grubu performans sergiledi. Belediye Başkanı Vidinlioğlu, konseri icra eden ekibe Çanakkale gezisi sözü verdi ve etkinlikleri her sene daha da geliştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kastamonu\'da 104. yıl kutlamaları
12.12.2023 - 16:57,
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Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da Kastamonu'da yapılan ilk kadın mitinginin 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında Kastamonu Belediyesince konser düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konserde, Kastamonu Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi kursiyerleri sahne aldı.

Türk Halk Müziği Korosu'nun seslendirdiği çeşitli parçalar ilgi görürken, Türk Halk Oyunları Kadın Grubu'nun performansı da beğeni topladı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, konseri icra eden ekibe Çanakkale gezisi sözü verdi.

İlk kadın mitinginin Kastamonu'da yapılmasının iftihar olduğunu belirten Vidinlioğlu, her sene etkinlikleri daha da geliştirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da 104. yıl kutlamaları - Son Dakika
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