Kastamonu\'da Abartı Egzoza 6 Bin Lira Ceza

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Kastamonu'da aracında abartı egzoz bulunan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde abartı egzoz ile gürültü çıkaran bir otomobil durduruldu.

Ekiplerce yapılan incelemede araçta abartı egzoz olduğu tespit edildi.

Sürücüye 6 bin 439 lira para cezası verildi, araç da trafikten men edildi. Otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.