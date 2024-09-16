Kastamonu'da Böğürtlen Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Böğürtlen Hasadı

Kastamonu'da çiftçi Kenan Erkan Çevikoğlu, yurt dışından getirdiği fidanlarla 15 ton böğürtlen hasadı yaptı.

16.09.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bir çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle yurt dışından getirdiği böğürtlen ve ahududuları toprakla buluşturdu.

Eymir köyünde iki yıl önce 6,5 dekar alana böğürtlen ve ahududu diken Kenan Erkan Çevikoğlu bu yıl 15 ton hasat yaptı.

Böğürtlen sayısını artırmayı hedefleyen Çevikoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle yurt dışından getirdiği böğürtlenleri de 33,5 dekar alana dikti.

İki yıl sonra 80 ton verim almayı hedefleyen Çevikoğlu, gazetecilere, arazilerinde daha önce arpa ve buğday üretimi yaptıklarını anlattı.

Salgını döneminde çilek üretimiyle katma değerli ürünlere yöneldiklerini dile getiren Çevikoğlu, "Daha sonrasında ahududu ve böğürtlen üretmek için kolları sıvadık. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın hemşehrimiz İbrahim Yumaklı Beyefendi'nin özel izinleriyle, bakanlığın özel izinleriyle yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanları şu anda toprakla buluşturuyoruz." dedi.

İlk böğürtlenleri 2 yıl önce diktiğini, bu yıl diktiği böğürtlenlerle hasadı artırmak istediklerini belirten Çevikoğlu, "Bu sayıyı 80 tona ulaştırmayı planlıyoruz. Bu yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanın özelliği hem haziran ayında hem de ekim ayında hasat etmemizdir. Normalde Türkiye'deki hasat ayı ağustostur. 6,5 dekarlık bir alanda böğürtlen ve ahududu dikimini yapmıştık, şu anda 40 dekara tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli tarım modeliyle üretim yaptıklarını kaydeden Çevikoğlu, ürünleri Ankara'da bir firmaya göndereceklerini aktardı.

Böğürtlen hasadında çalışan işçilerden Ayşe Aydost ise günlük 60-80 kilo arasında böğürtlen topladıklarını belirterek, "Eskiden ormanlarda hayvan otlatırken yiyorduk, bu kadar detaylı bilmiyorduk. Dikenli olurdu. Bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyorduk. Şimdi tarlalar dikiliyor hasadı yapılıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

kastamonu, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Eymir, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Böğürtlen Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken ’Erken Seçim’ mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
08:43 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın Kızım biliyor, dayanamıyor Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor
08:22 MasterChef Türkiye’de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Beril yarışmaya veda etti
08:21 THY uçağını karıştıran maganda “Benim 10 fabrikam var“ deyip kabin ekibine küfürler savurdu THY uçağını karıştıran maganda! "Benim 10 fabrikam var" deyip kabin ekibine küfürler savurdu
08:01 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş
07:50 Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum Erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu: Oyunculuk yapıyorum
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 20:30:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Böğürtlen Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement