Kastamonu'da Böğürtlen Hasadı

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Kastamonu'da bir çiftçi Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle yurt dışından getirdiği böğürtlen ve ahududuları toprakla buluşturdu.

Eymir köyünde iki yıl önce 6,5 dekar alana böğürtlen ve ahududu diken Kenan Erkan Çevikoğlu bu yıl 15 ton hasat yaptı.

Böğürtlen sayısını artırmayı hedefleyen Çevikoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle yurt dışından getirdiği böğürtlenleri de 33,5 dekar alana dikti.

İki yıl sonra 80 ton verim almayı hedefleyen Çevikoğlu, gazetecilere, arazilerinde daha önce arpa ve buğday üretimi yaptıklarını anlattı.

Salgını döneminde çilek üretimiyle katma değerli ürünlere yöneldiklerini dile getiren Çevikoğlu, "Daha sonrasında ahududu ve böğürtlen üretmek için kolları sıvadık. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın hemşehrimiz İbrahim Yumaklı Beyefendi'nin özel izinleriyle, bakanlığın özel izinleriyle yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanları şu anda toprakla buluşturuyoruz." dedi.

İlk böğürtlenleri 2 yıl önce diktiğini, bu yıl diktiği böğürtlenlerle hasadı artırmak istediklerini belirten Çevikoğlu, "Bu sayıyı 80 tona ulaştırmayı planlıyoruz. Bu yurt dışından getirmiş olduğumuz fidanın özelliği hem haziran ayında hem de ekim ayında hasat etmemizdir. Normalde Türkiye'deki hasat ayı ağustostur. 6,5 dekarlık bir alanda böğürtlen ve ahududu dikimini yapmıştık, şu anda 40 dekara tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli tarım modeliyle üretim yaptıklarını kaydeden Çevikoğlu, ürünleri Ankara'da bir firmaya göndereceklerini aktardı.

Böğürtlen hasadında çalışan işçilerden Ayşe Aydost ise günlük 60-80 kilo arasında böğürtlen topladıklarını belirterek, "Eskiden ormanlarda hayvan otlatırken yiyorduk, bu kadar detaylı bilmiyorduk. Dikenli olurdu. Bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyorduk. Şimdi tarlalar dikiliyor hasadı yapılıyor." diye konuştu.