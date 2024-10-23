Kastamonu'da Cinayet Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Cinayet Davası Devam Ediyor

Kastamonu'da baltayla öldürülen kadın için karı-koca ve oğulları yargılanmaya devam ediyor.

23.10.2024 14:46
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Kastamonu'da bir kadının baltayla öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmasıyla ilgili karı-koca ve oğullarının yargılanması devam ediyor.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde Satı Doğruoğlu'nun (57) öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Behice Ç, eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. ile avukatları katıldı.

Sanık Behice Ç, ifadesinde Doğruoğlu'nun 5-6 senedir kendisini rahatsız ettiğini belirterek, "Ben cinnet geçirmiştim, zaten depresyondaydım onun yüzünden. 5-6 senedir beni rahatsız ediyor, artık dışarı çıkamaz oldum. Hayvanlarımı kuru otla beslemek zorunda kaldım. Yaz gününde herkes yeşil ot yediriyordu ben kuru otla besliyordum damda, dışarı çıkamaz oldum artık. O günde samanlıkta gördükten sonra cinnet geçirdim." dedi.

Tutuklu sanık Bayram Ç. ise Satı Doğruoğlu'nun öldürülmesinde ve cesedinin taşınmasında da ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Olayın nasıl olduğunu eşimin onu nasıl taşıdığını bilmiyorum. Tutukluluğumun kaldırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Ümit Ç. de olay sırasında ormanda çalıştığını söyleyerek berattini talep etti.

Avukatların dinlenmesinin ardından duruşma 17 Aralık'a ertelendi.

Olay

Kastamonu merkeze bağlı Ahlat köyünde 17 Temmuz 2023'te dereye atılmış torbanın içerisinde Satı Doğruoğlu'na (57) ait ceset bulunmuş, kan izlerinden yola çıkan jandarma ekipleri Behice Ç, eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç'yi gözaltına almıştı. Tutuklanan şüphelilerden Ümit Ç, ilk duruşmada serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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