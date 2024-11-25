Kastamonu'da Eğitim 1 Gün Tatil

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Kastamonu'da 7 ilçede taşımalı eğitim okullarında, 7 ilçede ise tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinde 26 Kasım Salı günü okullar tatil edildi.

Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Daha önce kent merkezinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.