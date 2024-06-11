Kastamonu\'da Engelli Çocukların Annelerine Destek Projesi Açıldı

Güncel

Kastamonu'da engelli çocukların annelerinin zihinsel ve sosyal açıdan gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesinin açılışı yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Havva Kaçan'ın yürütücülüğündeki, TÜBİTAK destekli proje 6 ay sürecek. Proje kapsamında, engelli çocuğa sahip 30 anneye, 15 farklı konuda akademisyen ve eğitmenler tarafından eğitim verilecek.

Özel gereksinimli çocuğa sahip annelerin ruhsal sağlamlıklarının artırılması ve aile içi ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan projede, sanatsal atölyeler de yer alacak.

Projede annelere psikoeğitim, psikodrama, etkili iletişim becerileri, kendimle şefkatli anlar, boş zaman etkinlikleri gibi eğitimlerin yanında ebru sanatı, ahşap boyama, takı tasarımı, ahşap boyama ve Kastamonu kültürüne ait yöresel el sanatlarını içeren atölye eğitimi verilecek.

KÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen projenin açılış programında konuşan Kaçan, özel bireylerin annelerini rahatlatmak ve sosyalleştirmek için çalışmanın yapıldığını söyledi.

Projenin bir ekip işi olduğunu anlatan Doç. Dr. Kaçan, projeye 2022 yılından itibaren hazırlandıklarını belirtti.

Annelerin ruhuna hitap etmek istediklerini dile getiren Kaçan, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin de "Bu bir araştırma çalışması aynı zamanda. Velilerimizin özellikle katılımlarını bekliyoruz. Hem proje açısından hem de velilerimiz açısından çok ciddi bir çalışma olarak görüyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Danışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise mutlu annenin "mutlu çocuk" demek olduğuna işaret ederek, projenin önemini vurguladı.

Projenin açılışına, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük ile özel bireyler ve anneleri katıldı.

Proje ekim ayına kadar çeşitli programlarla devam edecek.