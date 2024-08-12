Kastamonu'da Fiber Tekne Batması: 3 Kişi Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da Fiber Tekne Batması: 3 Kişi Kayboldu

Kastamonu\'da Fiber Tekne Batması: 3 Kişi Kayboldu

Kastamonu Valiliği, Cide ilçesinde bir fiber teknenin batması sonucu içindeki 3 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

12.08.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği, Cide ilçesinde fiber teknenin batması sonucu içindeki 3 kişinin kaybolmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Havadan, karadan ve denizden arama çalışmalarının sürdüğünün belirtildiği açıklamada, "Cide ilçemizde bulunan Gideros koyu açıklarında, Ö.K. isimli şahsın sevk ve idaresindeki tekne içinde bulunan 6 kişi ile birlikte saat 18.30 civarında, karadan yaklaşık 2 mil açıkta, su alarak batmıştır. Batan teknede bulunan 6 kişiden 3'ü, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, Cide Devlet Hastanesi'ne yönlendirilmiş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir. Vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. Batan teknedeki kayıp 3 vatandaşımızı bulmak için, olayın öğrenildiği andan itibaren TCSG Bartın 22, bot komutanlığı, AFAD, UMKE ve jandarma personelimiz tarafından arama tarama çalışmalarına başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine 12 Ağustos 2024 tarihinde; 3 Sahil Güvenlik botu toplam 21 personel tarafından denizden, 2 helikopter tarafından havadan, 2 sahil güvenlik timi 7 kişi tarafından karadan devam edilmekte, 1 sahil güvenlik dalış timi 5 personel tarafından dalış faaliyetleri icra edilmektedir. Jandarma SAK dalış timi ile YTS cihazı ve ROV aracı bölgeye intikal halindedir. Arama kurtarma faaliyetlerine AFAD 4 personel, 1 dron, UMKE 5 personel ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından 1 JAK timi ve 2 asayiş timi ve bölgedeki balıkçılar destek vermektedir" denildi.

Ayhan ACAR/CİDE (Kastamonu),

Kaynak: DHA

Kastamonu Valiliği, Kastamonu, Cide, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Fiber Tekne Batması: 3 Kişi Kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:49 Arda Turan Süper Lig’deki ilk maçında kırmızı kart gördü Arda Turan Süper Lig'deki ilk maçında kırmızı kart gördü
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
08:35 Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim Murat Övüç, para yüzünden oğlu ve ablalarıyla ters düştü: İntihar edeceğim
08:27 Bahçeli’nin tuttuğu takımdan Amedspor’a bozkurtlu karşılama Bahçeli'nin tuttuğu takımdan Amedspor'a bozkurtlu karşılama
07:45 AK Parti MYK toplanıyor Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde tartışmaların odağındaki iki isim var
07:43 Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu Nazar değmesin diye takılan muska 3 kişiyi az kalsın öldürüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 18:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Fiber Tekne Batması: 3 Kişi Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement