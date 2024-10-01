Kastamonu'da Hastanelerde Misafir İmkanı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, şiddetli yağış uyarısı nedeniyle riskli bölgelerdeki hastaların istemeleri halinde gece hastanelerde misafir edilebileceğini bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasında, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok başkanlığında bugün ve yarın gerçekleşmesi beklenen olumsuz hava koşulları öncesinde Vali Meftun Dallı'nın talimatıyla çevrim içi toplantı yapıldığı belirtildi.
Toplantıda sel, heyelan, su baskınları, kronik hastalıkları olan vatandaşların tedavileri ile olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Özellikle kronik hastalığı olan, evde sağlık hizmeti alan, diyaliz hastaları ve son dönem gebeler aranarak, riskli bölgelerdeki hastaların isterlerse gece hastanelerimizde misafir edilebileceği bildirilmiştir. Tedavilerinin aksatmadan sürdürülmesi için yapılacak düzenlemeler ve sağlık kurumlarımızda gerekli önlemlerin alınması konularında bilgi alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulmuştur."
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