Kastamonu'da İftar Sofralarında Birlik - Son Dakika
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Kastamonu'da İftar Sofralarında Birlik

Kastamonu'da özel bireyler ve ihtiyaç sahipleri ramazan boyunca iftar sofralarında buluşuyor.

21.03.2025 12:16
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Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği işbirliğinde her akşam özel bireyler ve ihtiyaç sahipleri iftar sofrasında bir araya geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde iftar programları düzenleniyor.

Kastamonu'da da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bu yıl Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin Merkez Spor Salonu'nda işlettiği 150 kişilik "Mutlu Kafe"de özel bireyler ve ailelerine yönelik iftar programı hazırlandı.

Kent merkezi ve ilçelerden gelen özel bireyler ile aileleri, ramazan boyunca yemeklerini alıp dua ederek hep birlikte orucunu açıyor.

İftara, özel bireylerin yanı sıra ihtiyaç sahipleri, evde yemeklerini yapamayan yaşlılar ve misafirler de katılıyor.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde iftar programları düzenlediklerini aktaran Alper, "Sofralarımıza bereket, gönüllerimize merhamet şiarı ile iftar sofraları kuruyoruz. Bu minvalde Kastamonu Özel Bireyler Derneği tarafından işletilen Mutlu Kafe'de her gün 100-150 ailemize iftar veriyoruz." dedi.

"Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor"

Mutlu Kafe'nin kendileri için çok özel bir yer olduğunu anlatan Alper, şunları kaydetti:

"Yemek yapma imkanı olmayan yaşlılarımız, özel bireylere sahip ailelerimiz, çocukları ile restoranlarda rahat ortamda yemek yiyemedikleri için burada onlar için iftar sofrası kuruyoruz. İnşallah iyilik, merhamet duygularıyla birlikte ramazan-ı şerifi hep beraber idrak etmeye çalışıyoruz. Burada verdiğimiz iftarlara zaman zaman ben de katılmaya çalışıyorum. Masalara gidip ailelerimizle sohbet ettiğimizde onların mutluluklarına ve dualarına şahit oluyoruz. Sofralardan duydukları memnuniyeti sürekli dile getiriyorlar. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor."

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise Vakıflar tarafından organize edilen yemeklerin Kastamonu Öğretmenevi'nde hazırlanarak Mutlu Kafe'ye getirildiğini söyledi.

Her gün burada iftar açtıklarını dile getiren Boyraz, "Özel bireylerimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimiz ve evde yalnız yaşayan büyüklerimizle beraber ramazan boyunca iftarlarımız oluyor. Bu bize o kadar iyi geliyor ki kendi içimizde mutlu oluyoruz. Özel bireylerimizin bazılarının dışarıda bir yerde yemek yemeleri neredeyse imkansız. Aileleri dışarıdan gelen bakışlar etkiliyor. Ailelerimizin burada kendi mekanlarında olmaları çok çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Boyraz, herkesin çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Hep beraber iftar açmamız, yıllardır özlediğimiz ve hayalini kurduğumuz bir şeydi. Emek veren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Özel bireylerimiz kendi memleketlerinde, mekanlarında huzur ve mutlulukla, güvenle bir arada oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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