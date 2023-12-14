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Kastamonu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Kastamonu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 60 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kastamonu\'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
14.12.2023 - 16:49,
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Kastamonu'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suçların önlenmesi ve suça karışanların yakalanması amacıyla operasyonlar gerçekleştirildi.

Kent merkezinde tespit edilen bir eve düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda 60 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, ruhsatsız olan birer tabanca ve tüfek ile 7 fişek ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Uyuşturucuya yönelik bir başka çalışmada ise ikamet ve iş yerindeki aramada 27 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 9 av tüfeği kartuşu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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