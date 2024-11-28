Kastamonu'da Kar Mağdurlarına Yardım Ulaşımı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kar Mağdurlarına Yardım Ulaşımı

Kastamonu Valiliği, kar nedeniyle mahsur kalan 15 hasta ve 44 araca güvenli müdahale edildi.

28.11.2024 12:46
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Kastamonu Valiliği, kentte kar nedeniyle mahsur kalan 15 hasta ile 44 araca ulaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Kasım Cumartesi gününden itibaren, bölgede kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

İl merkezi ve ilçelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) teyakkuza geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD üzerinden alınan 105 ihbarın gereği hızlı şekilde yapıldı. Bu kapsamda, Kastamonu- Ilgaz arası yol güzergahı Diphan, Beşdeğirmenler, Kayı mevkilerinde 7 tır ile 37 özel aracın yolda mahsur kalma vakalarına, 4 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir vinç yardımıyla müdahale edildi. Özel araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın araçları güvenli bölgeye çekilerek tahliyeleri sağlandı. Türk Kızılay tarafından sürücü ve yolculara sıcak ikramda bulunuldu. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve 112 ekipleriyle irtibat kurularak vatandaşlarımız güvenli bölgeye alındı."

Sağlık hizmetleriyle ilgili çalışmaların da sorunsuz devam ettiği aktarılan açıklamada, "112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde ise Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi'ne gelen ihbarlar ivedilikle değerlendirildi. İl merkezi ile Bozkurt, Merkez, Küre, Azdavay, Devrekani, Tosya ilçelerinden gelen 15 ihbar için 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, zorlu arazi koşullarında hastalara ulaşarak ilgili sağlık kurumlarına nakillerini gerçekleştirdi. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla kıymetli hemşehrilerimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kar Mağdurlarına Yardım Ulaşımı - Son Dakika

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