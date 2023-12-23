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Kastamonu'da Kar Yağışı: Araçlar Yolda Kaldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kar Yağışı: Araçlar Yolda Kaldı

Kastamonu'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda kaldı. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri tarafından açılan yollarda ulaşım, tekrar kontrollü sağlandı. Trafik ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kastamonu\'da Kar Yağışı: Araçlar Yolda Kaldı
23.12.2023 - 21:47,
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Kastamonu'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda kaldı.

Kastamonu- İnebolu kara yolunun Oyrak geçidi ile Kastamonu- Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde yoğunlaşan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kayan tırlar ve otobüsler, zaman zaman kara yollarının kapanmasına neden oldu. Trafiğe kapanan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri tarafından açılan yollarda ulaşım, tekrar kontrollü sağlandı.

Trafik ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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