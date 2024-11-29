Kastamonu'da Kara Kalem Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kara Kalem Sergisi Açıldı

Tarihi Saray Hamamı'nda 'Kara Kalem Sergisi ve Kitap Yazar Buluşmaları' etkinliği gerçekleştirildi.

29.11.2024 14:18
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Kastamonu'da, tarihi hamamda, "Kara Kalem Sergisi ve Kitap Yazar Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Kentte, 1575 yılında Muharrem Efendi tarafından yaptırılan Tarihi Saray Hamamı, günümüzde sanatsal çalışmaların sergilenmesi amacıyla kullanılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle bir yayınevinin kitap yazar buluşmaları ve Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Doğan'ın "Elif gibi" karakalem resim sergisi, Tarihi Saray Hamamı'nda açıldı.

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, buradaki konuşmasında, bu tür çalışmaların çok değerli olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Serkan Mütevelli ise bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi için çalışma yapacaklarını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven de ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, "Müdürlük olarak bu tür aktiviteler yapmaya devam edeceğiz. Kastamonu'da bu tür aktivitelerin oldukça ilgi gördüğünü gördük. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim." dedi.

Yayınevi sahibi Çetin Demirci de Kastamonu'da 2018'den beri gayretle çalıştıklarını anlatarak, "Kastamonulu yazarlara destek olmak için varız. Bunun bilinmesi için etkinlikler yapıyoruz. Elif Hanım'ın eserlerini de ekleyerek etkinliği çok daha güzel hale getirdik." diye konuştu.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ile sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Kara Kalem Sergisi Açıldı - Son Dakika

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