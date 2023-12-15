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Kastamonu'da kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da kış lastiği denetimi yapıldı

Kastamonu'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde lastik diş derinlikleri ölçüldü ve şoförler uykulu yola çıkmamaları konusunda uyarıldı. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücülere ise 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kastamonu\'da kış lastiği denetimi yapıldı
15.12.2023 - 16:55,
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Kastamonu'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik 15 Nisan 2024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptığı denetimlerde, araçların lastik diş derinliklerini ölçtü, şoförleri uykulu yola çıkma konusunda uyardı.

Ekipler, ayrıca kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacağını hatırlattı.

Kaynak: AA
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