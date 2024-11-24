Kastamonu'da Öğretmenler Günü Kutlamaları - Son Dakika
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Kastamonu'da Öğretmenler Günü Kutlamaları

Kastamonu\'da Öğretmenler Günü Kutlamaları

Küre ve Tosya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24.11.2024 13:19
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Kastamonu'nun Küre ve Tosya ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Küre Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliğin ardından program sona erdi.

Programa, Kaymakam Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Feyza Küçük, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tosya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Öğretmenler Günü Kutlamaları - Son Dakika

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