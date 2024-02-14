Kastamonu'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

Kastamonu\'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 9 peçete, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

14.02.2024 16:48  Güncelleme: 16:49
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Kastamonu'da bir araçta peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü ilçesinde daha önce tespiti yapılan bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde emdirilmiş 9 peçete ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Uyuşturucu, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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