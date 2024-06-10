Kastamonu'da Psikolojik Rahatsızlığı Bulunan Genç İntihar Etti - Son Dakika
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Kastamonu'da Psikolojik Rahatsızlığı Bulunan Genç İntihar Etti

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Ali Yalçın, evinde iple asılı halde bulundu. Yalçın'ın ölmeden önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'Hadi biz kaybettik diyelim, siz ne kazandınız' ifadeleri yer aldı.

10.06.2024 01:17
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KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ali Yalçın (24), evinde iple asılı halde bulundu. Yalçın'ın cansız bedeni bulunmadan yaklaşık 1,5 saat önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hadi biz kaybettik diyelim, siz ne kazandınız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Olay Cide'nin Beltepe Köyünde bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Yalçın, ailesi ile yaşadığı evde annesi tarafından iple asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçın'ın cenazesi önce Cide Devlet Hastanesi morguna daha sonra otopsi için adlı tıp kurumuna gönderildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

'YAPMAYACAKTIN BANA BUNU'

Ali Yalçın, ölümünden yaklaşık 1,5 saat önce sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Yalçın'ın yaptığı paylaşımlarda, "Yapmayacaktın bana bunu" başlıklı gönderide, "Hadi biz kaybettik diyelim, siz ne kazandınız" ifadesini kullandığı görüldü.

Kastamonu\'da Psikolojik Rahatsızlığı Bulunan Genç İntihar Etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Psikolojik Rahatsızlığı Bulunan Genç İntihar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Psikolojik Rahatsızlığı Bulunan Genç İntihar Etti - Son Dakika
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