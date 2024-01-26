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Kastamonu'da mezarlık yakınında silahla öldürülen Tolga Benderlioğlu'nun cinayet zanlısı yakınları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kastamonu'da mezarlık yakınında silahla öldürülen Tolga Benderlioğlu'nun cinayet zanlısı yakınları adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da mezarlık yakınında silahla öldürülen Tolga Benderlioğlu'nun cinayet zanlısı yakınları adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında Benderlioğlu'nun kayınpederi, kayınbiraderi, kayınvalidesi, eşi ve aile yakını bulunuyor. Olayın ardından gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kastamonu\'da mezarlık yakınında silahla öldürülen Tolga Benderlioğlu\'nun cinayet zanlısı yakınları adliyeye sevk edildi
26.01.2024 - 14:26,
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Kastamonu'da mezarlık yakınında silahla öldürülen Tolga Benderlioğlu'nun cinayet zanlısı yakınları adliyeye sevk edildi.

Benderlioğlu'nun ölü bulunmasının ardından Karabük'te gözaltına alınan kayınpederi O.D, kayınbiraderi İ.D, kayınvalidesi H.D, eşi N.B. ile ailenin yakını C.Ç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bir gazetecinin adliye girişinde "Neden yaptınız?" sorusuna kayınpeder O.D, "İyi yaptım, aynen." diye cevap verdi.

Şüpheliler arasında bulunan N.B'nin Tolga Benderlioğlu ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda dün gece saatlerinde yerde hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, olay yerine gelen ekipler Tolga Benderlioğlu'nun silahla öldürüldüğünü belirlemişti.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, Karabük girişinde 2 aracı durdurarak zanlıları gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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Kastamonu, Karabük, Adliye, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da mezarlık yakınında silahla öldürülen Tolga Benderlioğlu'nun cinayet zanlısı yakınları adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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