Kastamonu\'da Tekne Batması Sonucu Kaybolan 3 Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde dün teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gideros Koyu'nun 2 mil açığında batan "Maviş" isimli teknedekilerin, kaptan Öztürk K, Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B, Ayşenur G, Hülya M. ve Esmanur G. olduğu belirlendi.

Balıkçı teknesindekiler tarafından kurtarılan Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B. ve Ayşenur G'nin Cide Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Kaybolan tekne kaptanı Öztürk K. ile Hülya M. ve Esmanur G'nin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları yoğunluk kazandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG 22 KB-80 ve TCSG 96 913 botları ile DEGAK-3 dalış timi Kapısuyu mevkisi ile Cide Limanı arasında arama yapıyor.

Arama çalışmasına kıyı şeridinden de ekipler destek veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 helikopter ve AFAD'ın dronu da arama çalışmasına eşlik ediyor.

Kaybolanların yakınlarının Cide Limanı'ndaki bir parkta endişeli bekleyişi sürüyor.

Batan teknedeki 3 kişiyi kurtaran kaptan İlyas Uçkan (62), gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam 20.00 sularında bir balıkçı teknesinin arızalandığını belirtti.

Kendisinin de arızalanan tekneyi çekmeye gittiğini anlatan Uçkan, "Ahmet kaptan tekneye yaklaştığımda 'Açıktan bir imdat sesi geliyor' dedi. Ben onu bıraktım, sese gittim. Sesin nereden geldiğini tespit ettim ve 5 dakika sonra da üç kişiyi kurtardım. Öbürlerini aramama rağmen bulamadık. Keşke öbürlerini de bulsaydık, çok üzüldük. Sahil Güvenliğe haber verdik. Kurtardıklarımı buraya getirdim. Ambulansla hastaneye yolladım." diye konuştu.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açığında dün, gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı.

Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesindekiler tarafından batan teknedeki 3 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.