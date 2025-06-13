Kastamonu\'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, D-100 yolu Yapraklı Kavşağı altgeçidinde 3 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Tosya ilçesi D-100 yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde olan 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirerek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen bir minibüs ve ardından bir otomobile çarpan araç büyük hasara neden oldu. Kazada araçlarda bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.