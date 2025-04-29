Kastamonu'da Uyuşturucu Baskını

Kastamonu'da, evinde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki bir ikamette arama yapıldı.
Aramada 23,41 gram bonzai, 67,35 gram bonzai çoğaltımında kullanılan tütün, 61,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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