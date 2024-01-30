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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, sentetik ecza hapı ve cam uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
30.01.2024 - 00:09,
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda tespit edilen iki kişinin üst ve araç aramasında sentetik ecza hapı ile cam uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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