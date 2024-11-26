Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda tespiti yapılan 3 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adreste yapılan aramada ise 9 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.