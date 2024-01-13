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Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
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Kastamonu'da Yoğun Kar Yağışı

Kastamonu'da özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İnebolu-Kastamonu yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

13.01.2024 - 00:22,  Güncelleme: 00:22
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Kastamonu'da yoğun kar yağışı etkili oldu

KASTAMONU - Kastamonu'da özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kastamonu'da akşam saatlerinde yoğun kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Kastamonu'nun birçok ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu- İnebolu karayolu, Kastamonu- Çatalzeytin karayolu, Kastamonu- Ankara karayolu üzerinde yoğun kar yağışı sebebiyle yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler ise yolda kaldı. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda Karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yarın da kentte devam etmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle İnebolu-Kastamonu yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Öte yandan İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, İkiçay mevkiinde zincirsiz araçların yola çıkmasını izin vermiyor. Ekipler kar nedeniyle kayan araçların sürücülerine de yardımcı oluyor. Yaralıgöz mevkiinde de trafik durma noktasına geldi.

Kastamonu\'da Yoğun Kar Yağışı
Kaynak: İHA
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