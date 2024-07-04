Kastamonu İhsangazi'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kastamonu İhsangazi'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangına havadan ve yerden müdahale edilirken, arazi yapısının zorlu olması nedeniyle ekiplerin çalışmaları zorlukla devam ediyor.

04.07.2024 11:27
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, gazetecilere, Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanında başlayan yangının devam ettiğini söyledi.

Gazibeyoğlu, "Dün bölgeye üç yıldırım düştü. Saat 18.30'da ihbar geldi. 18.45 itibarıyla ekipler müdahaleye başladı. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekiplerimiz arazöz ve su ikmal tankları ile yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Yangına havadan da müdahale edildiğini anlatan Gazibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Sabah itibarıyla helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu İhsangazi'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu İhsangazi'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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