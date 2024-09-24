Kastamonu Kalesi'ne Deprem Önlemi

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Tarihi kaleye deprem önlemi: Kayaların üzeri çelik ağlarla örülüyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1943 yılında meydana gelen depremde 7 evin yıkılmasına, 4 kişinin ölümüne ve 2 kişinin de yaralanması sebep olan Kastamonu Kalesi çevresindeki dev kayalar, depreme karşı dayanıklı hale getirilmek amacıyla çelik ağlarla örülmeye başlandı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 1943 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sebebiyle Kastamonu Kalesi'nden yuvarlanan kayalar, Hisarardı Mahallesi'nde bulunan 7 evi yıkmış, 4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kastamonu için hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı kılavuzu çerçevesinde, Kastamonu Kalesi'nin ihtimal afetlerde oluşturabileceği riski azaltmak amacı ile proje başlatıldı. Proje çerçevesinde Kastamonu Kalesinin etrafında bulunan kayaların sağlamlaştırılması ve çelik tellerle örtülmesi için Kastamonu Valiliği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 72 milyon TL bütçeli projede çalımalar başlatıldı.

Yüklenici firma tarafından profesyonel dağcıların da yardımıyla kayaların üzerine sarkıtılan çelik ağlar, 10 metrelik çivilerle kayalara sabitlenecek. Bu sayede kayaların üzerine yapılan çelik örtülemeyle en büyük kaya parçalarına dahi ağlar güçlendirilecek.

"Toplamda 256 gün sonra tamamlanacak"

Kastamonu Kalesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Hisarardı Mahallesi Muhtarı Cafer Zaifoğlu, "AFAD öncülüğünde kalemizin çelik örtüleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Kalenin etrafında dolaşan vatandaşlar ve evler için büyük tehlike arz ediyordu. İnsanlar kalenin kenarından ve yanından geçince ufak tefek taşlar düşüyordu. Bu durum vatandaşların bayağı korkmasına neden oluyordu. O yüzden AFAD, bunu İçleri Bakanlığı bünyesinde projelendirdi. Bu projenin ihalesi yapıldı. Şu anda 256 gün içerisinde bitmesi şartıyla çalışmalara başlanıldı. Çalışmaları gerçekleştiren ekipte profesyonel yamaç dağcılar çalışıyor. Bir taraftan malzemeler de gelmeye başladı. Bir taraftan çalışmaları yürüten ekip hızlı bir şekilde çelik ağları örtmeye başladı" dedi.

Hava şartları müsait olduğu sürece çalışmaların 256 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyleyen Zaifoğlu, "Mahalle sakinlerimizin güvenliği ya da mahallemize gelen misafirlerin güvenliği açısından çalışmalar daha iyi olacak. Bu çalışmaların 256 günde biteceği söylenildi. Tahminimce en kısa sürede bitirmeye çalışılacaktır. Kalenin, Nasrullah tarafına file yapılacak ve Hisarardı Mahallesi, Şeyh-Şaban-ı Veli tarafına da çelik bariyerler yapılacak. Bu çalışmalar çok ciddi bir şekilde yapılıyor. Orada delikler delinerek, 10 metre yakınında çelik demirler takılarak üstüne bu fileler örtülüyor. Zor ve meşakkatli bir iş. Ama tabi uzun vadeli sağlam bir çalışma olacağına inanıyorum. En azından vatandaşlar için bir tehlike ve tehdit olmayacak" şeklinde konuştu.

Kayaların üzerine çelik ağlar örüldükten sonra kayalara monte edileceğini belirten Zaifoğlu, "Çelik ağların kayalara monte edilmesinde delme işlemi yapılırken taş düşme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden gerekli önlemler alınarak yolunda kapatılması dahilinde çalışmalar devam ediyor. Bu yapılan çalışmaya kaya ıslahı deniyor. Mahallemiz için bu projeler dışında yeni projelerimiz de yapılacaktır. Mahallemizde dış cephe kaplamalarında 1'inci etap çalışmaları tamamlandı. Şimdi 2'nci etap çalışmaları için projemiz hazır. Gerekli yerlere sunduğumuzda önümüzdeki sene muhtemelen yapılamayan bölgelerdeki dış cephe kaplamaları da yapılacak. Henüz detayları netleşmedi. Evlerin çatısı ve dış cephesiydi. Bunun yanına evlerin yalıtımlı bir şekilde yapılmasını da eklemek istiyoruz. Çünkü insanlar dış cephe kaplatınca içerisinde bir daha yapamıyor. Ancak projelerimiz hazır. Dilekçelerimiz hazır. En kısa zamanda yetkili mercilere sunacağız. Geri kalan dış cephe kaplamlarında yapılacak. Çünkü şelaleden aşağısında dış cephe kaplaması yok. Yukarı tarafta ve Hz. Şeyh Şaban-ı Veli üst tarafında bir boşluk var. Onlarda yapılmadı daha yapıldığı zaman buralarda mahallemiz daha güzel olacaktır. Bu kaya düşmeleri hem mahalle sakinleri için hem de gelen ziyaretçiler için tehlikeliydi. Böylece bu projeyle bu tehlikede ortadan kalkmış oldu. Hem mahallem hem de Kastamonu'muz için çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.