Kastamonu Üniversitesi öğrencileri engelli bireylere yönelik etkinlikler düzenledi - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi öğrencileri engelli bireylere yönelik etkinlikler düzenledi

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri engelli bireylere yönelik etkinlikler düzenledi

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, 'Engelleri Oyunla Aşalım Projesi' kapsamında özel bireylere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Öğrenciler, özel öğrencilerle basketbol, futbol, voleybol gibi oyunlar oynayarak motor becerilerini geliştirmeyi hedefledi. Ayrıca, oyunlar aracılığıyla özel bireylerin iletişim becerilerini artırmayı ve dezavantajlarını ortadan kaldırmayı amaçladılar.

31.05.2024 17:39
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Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, "Engelleri Oyunla Aşalım Projesi" kapsamında özel bireylere yönelik çeşitli etkinlikler yaptı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Aslı Yüzgeç öncülüğündeki üniversite öğrencileri, İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesinde özel öğrencilerle basketbol, futbol, yakan top, voleybol, bowling başta olmak üzere çeşitli oyunlar oynayıp ok atışı yaptı.

Yüzgeç, gazetecilere, "Engelleri Oyunla Aşalım Projesi" çerçevesinde öğretim üyeleri ve öğrencilerin özel bireylere yönelik sportif faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

Projeye imza atmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Yüzgeç, "Projemizin amacı, özel bireylerle öğrencilerimizi bir araya getirmek ve akranlarıyla buluşturmak. Bu sayede motor becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi İnci Sumat ise oyun aktiviteleriyle hem psikolojik hem de sosyal olarak özel bireylere katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Üniversite öğrencilerinden Mesut Altıngül de eğitici oyunlarla özel bireylerin fiziki gelişimine katkı sağlamak istediklerini anlatarak, "Bu oyunlarla akranlarıyla iletişim becerilerini daha iyi seviyeye getireceklerini düşünmekteyiz. Bu oyunları oynamamızdaki amacımız, özel bireylerin dezavantajlarını ortadan kaldırmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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