Katar'dan Gazze'ye Hava Köprüsü - Son Dakika
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Katar'dan Gazze'ye Hava Köprüsü

Katar, Gazze'ye ilaç ve tıbbi yardımlar için Ürdün ile hava köprüsü kurdu. Yardımlar düzenli taşınacak.

03.02.2025 22:47
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Katar, Gazze Şeridi'ne ilaç ve tıbbi yardımların ulaştırılması için Ürdün ile hava köprüsü kurduğunu duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Devleti, Ürdün'deki Kral Abdullah II. Askeri Üssü'nden Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus kentindeki el-Karara bölgesine bir hava köprüsü kurdu" denildi.

Açıklamada ayrıca, daha önce kara yoluyla ulaştırılan yardımların devamı niteliğindeki bu hava köprüsünün, Gazze Şeridi'ndeki halkın acil insani ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığı ifade edildi.

Hava köprüsünün açılışı için düzenlenen törene, Katar Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Meryem bint Ali el-Misned, Katar'ın Ürdün Büyükelçisi Saud bin Nasır bin Casim Al Sani, Katar Yardım Kurumu CEO'su Yusuf bin Ahmed Al Kuvari ve Katar Kalkınma Fonu temsilcilerinin yanı sıra Katar Kızılayı yetkilileri katıldı.

Katar ile Ürdün arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla gönderilecek yardımların Ürdün üzerinden ayrıca kara yoluyla Gazze'ye taşınmasını kolaylaştıran ve yardımların düzenli ve güvenli bir şekilde taşınması ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla bir de anlaşma imzalandı.

Katar Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Meryem bint Ali el-Misned, açılışta yaptığı konuşmada, Gazze'deki ateşkesin başladığı tarihten itibaren Katar'ın Ürdün sınırından Gazze'ye 65 tır yardım malzemesi gönderdiğini belirterek "Bu kara yoluyla gönderilen yardımların devamı olarak, bugün Katar Kalkınma Fonu, Katar Yardım Kurumu ve Katar Kızılayı arasındaki iş birliği çerçevesinde, Han Yunus'un kuzeyine hayati tıbbi yardım taşıyan iki helikopter uçuşu gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mümini, başkent Amman'daki Kral Abdullah II. Hava Üssü'nde düzenlenen basın toplantısında, 8 gün boyunca çok sayıda helikopterin Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacağını ve bu uçuşların günde 18 sefer yapılacağını açıkladı.

"Uçaklar, gıda, tıbbi malzeme ve diğer yardım malzemelerini Karara Kapısı'na taşıyacak." bilgisini veren Mümini, bölgenin Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyine bağlayan merkezi bir bölge olarak seçildiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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