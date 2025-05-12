Katar'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika
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Katar'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu

Katar Başbakanı Al Sani, Filistin-İsrail sorununda iki devletli çözümü barış için tek yol olarak gördüklerini belirtti.

12.05.2025 21:37
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Filistin- İsrail meselesinde iki devletli çözümün barış için tek geçerli yol olduğunu söyledi.

Başbakan Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Katar, Suudi Arabistan ve BAE'yi kapsayan Körfez turu öncesinde Amerikan Washington Post (WP) gazetesine verdiği röportajda ülkesinin diplomatik arabulucu rollerine dair açıklamalarda bulundu.

Katar'ın "küçük ama etkili bir aktör" olarak dünya genelindeki krizlerdeki rolüne dikkat çeken Al Sani, ülkesinin Ortadoğu'da yaşanan krizlerdeki çözüm arayan başarılı bir aktör olduğunun altını çizdi.

Yeni Suriye hükümetine yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda ABD ile diyaloğa açık olduklarını belirten Al Sani, "Yaptırımların bu hükümetin hareket kabiliyetini ciddi şekilde sınırladığını görüyoruz. Bu konuda ABD ile bir anlayış birliği oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar'ın, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerine de değinen Al Sani, son bir buçuk yılda 130'dan fazla rehinenin serbest bırakıldığını hatırlatarak "Kasım 2023'te ilk anlaşmayla 105 kadın, çocuk ve yabancı serbest bırakıldı. Ocak 2025'te ikinci bir ateşkes ile 33 rehine daha Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda gerçekleşen bir takasla serbest kaldı." dedi.

Ancak sürecin ikinci aşamasında taraflar arasındaki güvenin zedelendiğini ifade eden Al Sani, "Taraflar arasında güveni sağlayamadık." yorumunda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasının ardından bölgede insani durumun felaket düzeyine ulaştığını belirten Al Sani, Gazze'ye uzunca bir süredir insani yardımın giremediğine ve insani krizin her geçen gün tırmandığına dikkati çekti.

Savaş sonrası dönemde Gazze'de yeni bir Filistin yönetiminin kurulması gerektiğini vurgulayan Al Sani, "Teknokratlardan oluşan bir hükümeti destekliyoruz. 7 Ekim ve sonrası Gazze'de büyük bir yıkım yarattı. Eski duruma geri dönebilmenin mümkün olmadığını biliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Hamas tarafından, ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılmasına da değinen Al Sani, bu gelişmenin herhangi bir esir takasına bağlı olmadığını, uzun süren çabaların sonucu olduğunu belirterek "Umarız tüm rehineler ailelerine kavuşur." temennisinde bulundu.

Gazze'deki sivillerin yaşadığı risklerin rehineler için de geçerli olduğunu vurgulayan Al Sani, "Rehineler de Gazze'deki sivillerle aynı riski paylaşıyor. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın yaklaşan ziyareti sırasında hangi konuların gündeme geleceği yönündeki soruya ise Al Sani, "ABD ile Katar arasındaki ortaklığı ele almak istiyoruz. Bu ortaklığın en önemli boyutu güvenlik ve savunmadır. Şu anda bölgede pek çok gelişme var, bunların başında da İran'la yapılan müzakereler geliyor." cevabını verdi.

Trump'ın bu ziyaret sırasında Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağı yönündeki soruya ise Al Sani, "Böyle bir şey duymadık ama Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün barış için tek geçerli yol olduğunu söyleyebiliriz. Katar en başından beri çözümün bu olduğunu belirtmiş ve desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'dan İki Devletli Çözüm Vurgusu - Son Dakika

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