Katar'dan İsrail'e Yeni Ateşkes Teklifi - Son Dakika
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Katar'dan İsrail'e Yeni Ateşkes Teklifi

01.07.2025 23:09
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Katar, Gazze'de 60 günlük ateşkes ve esir takası için İsrail'e yeni bir teklif sundu.

Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi için İsrail'e yeni bir teklif sunduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, mutabakata varma olasılığının büyük olduğu, ancak taraflar arasında hala anlaşmazlıklar olduğu belirtildi.

Katar'ın İsrail'e sunduğu yeni teklife göre, Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkes ilan edileceği, 8 İsrailli esirin ilk gün, 2 esirin ise 50'nci gün serbest bırakılacağı iddia edildi.

Teklife göre, ölen İsrailli esirlerden 18'inin cesedinin de 3 aşamada teslim edileceği ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah ile Han Yunus'u birbirinden ayıran Morag Koridoru'ndan çekileceği ileri sürüldü.

Haaretz gazetesinin haberinde, Hamas'tan Gazze'deki liderlerinin bölgeden sürgün edilmesinin ve yönetimin sona ererek Arap ülkeleri tarafından oluşturulan bir koalisyona devredilmesinin isteneceği belirtildi.

Katar'ın Hamas'a, yeni taslağın saldırıların sona ermesini sağlayacağını taahhüt ettiği ve 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail'in ateşkesi bozmasını önlemek için ABD'nin garanti vereceğine dair söz aldığı kaydedildi.

İsrail'in ise anlaşmanın ilk aşaması uygulandıktan sonra müzakereler başarısız olursa saldırılarına geri dönebileceğine dair garanti istediği ifade edildi.

İsrail'in, ABD'den ateşkes sonrası için bölgesel plan istediği iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze'ye saldırıların sona ermesinin ardından neler olacağına ilişkin bölgesel bir plan talep ettiği öne sürüldü.

KAN'ın haberinde bu planın Netanyahu'nun gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyaret sırasında sunulacağı iddia edildi.

Halihazırda Washington'da bulunan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ateşkes sonrası sürecin bir parçası olarak bölgesel konuları ele alacağı aktarıldı

Walla internet sitesi de ABD ve İsrailli üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Witkoff'un söz konusu planı bugün Beyaz Saray'da Dermer ile yapacağı görüşmede sunacağını yazdı.

Haberde Trump'ın İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Tel Aviv yönetimine Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bir kısmının serbest bırakılması ve saldırıların tamamen sona erdirilmesi için müzakerelere başlanmasını içeren 60 günlük bir ateşkes için baskı yaptığı belirtildi.

Planın Gazze'nin nasıl yönetileceği konusunu içermesi nedeniyle anlaşmaya varılmasının da anahtarı olabileceğine işaret edildi.

ABD'nin sunacağı teklifin, 60 günlük ateşkes karşılığında 10 esir ile ölen 15 kişinin cesedinin teslim edilmesini içerdiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar'dan İsrail'e Yeni Ateşkes Teklifi - Son Dakika

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