Katar, Lübnan'a Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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Katar, Lübnan'a Destek Sözü Verdi

Katar, Lübnan\'a Destek Sözü Verdi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı kabul ederek, Katar'ın Lübnan ordusu, devlet kurumları ve halkına desteğinin süreceğini belirtti. Lübnan'da cumhurbaşkanı seçimi süreci devam ederken, İsrail güçleri ve Lübnanlı-Filistinli gruplar arasında sınır hattında çatışmalar yaşanmaktadır.

13.05.2024 14:49
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Katar, Lübnan ordusuna, kurumlarına ve halkına desteğinin süreceğini bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ı başkent Doha'da kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirmenin yolları masaya yatırıldı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar devletinin Lübnan ordusu, devlet kurumları ve kardeş halkına desteğinin devam edeceğini belirtti.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresinin sona erdiği 31 Ekim 2022'den bu yana Meclis yeni cumhurbaşkanını seçemedi.

Lübnanlı ve Filistinli gruplarla İsrail güçleri arasında 7 ayı aşkın süredir sınır hattındaki bölgelerde karşılıklı çatışma ve saldırılar yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 294 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA

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