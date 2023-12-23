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Kavgada yaralanan muhtarın eşi tutuklandı - Son Dakika
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Kavgada yaralanan muhtarın eşi tutuklandı

Karaman'da çıkan kavgada yaralanan muhtarın eşi, kavgayı azmettirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Eşi ise serbest kaldı.

23.12.2023 - 16:10,
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KARAMAN'da, eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy (65) ile çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir'i (43) otomobille hastaneye bırakıp kaçtığı belirlenen kardeşinin eşi Döne Demir (37) kavgayı azmettirdiği gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Eşi Mehmet Demir ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 22.30 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokak'ta meydana geldi. Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir, eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy ile telefonla belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan ikili arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Durmuş Ali Demir, Hasan Ali Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İhbarla hastane ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişinin tedavisi sürüyor.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Ekipler, yaralılardan Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir'i, kardeşi Mehmet Demir'in eşi Döne Demir'in hastaneye bırakıp, kaçtığını saptadı. Çıkan bıçaklı kavgayı azmettirdiği öne sürülen Döne Demir ile eşi Mehmet Demir gözaltına alındı. Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Demir savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken Döne Demir tutuklanarak, cezaevine gönderildi

Kavgada yaralanan muhtarın eşi tutuklandı
Kaynak: DHA
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