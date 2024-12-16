Kavukcu'dan Brüksel'de Göç Performansı

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Sanatçı ve akademisyen Mehmet Kavukcu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiği performansta Türk toplumunun 60 yıl önce başlayan göç hikayesini gözler önüne serdi.

Kavukcu, 60 yıl önce imzalanan İş Gücü Anlaşması'yla Belçika'da varlık göstermeye başlayan Türk toplumunun verdiği mücadeleye dikkati çekmek için performans sergiledi.

Göçmenlerin geçici barınma şartlarını simgeleyen metal karyolayı Brüksel Kuzey Tren İstasyonu'ndan Rogier Meydanı'na kadar sırtında taşıyan Kavukcu, performans sırasında karyolayı zaman zaman sürükleyerek ilerledi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle sergilediği performansta Kavukcu, sarı işçi yağmurluğu, nevresim, yastık ve çarşaf gibi objeler de kullandı.

Kavukcu, kalem ve boyalarla hem yatağa hem kendi bedenine semboller çizerek yastığa ay yıldız ve Belçika bayrağı motiflerini ekledi.

Sanatçı, çarşafa ise tarih, isimler ve kısa cümleler yazarak göçün bireysel ve toplumsal anlamını vurguladı.