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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı - Son Dakika
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Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Hakkari 140 cm, Kartalkaya 130 cm, Sarıkamış 125 cm, Ergan 106 cm, Uludağ 32 cm, Hesarek 28 cm, Yalnızçam 20 cm, Erciyes 18 cm ve Ilgaz 15 cm.

Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı
12.01.2024 - 10:54,
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 145, Hakkari'de 140, Kartalkaya'da 130, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Uludağ'da 32, Hesarek'te 28, Yalnızçam'da 20, Erciyes'te 18 ve Ilgaz'da 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez12.01.2024En düşükEn yüksek
PalandökenKY-6-4
HakkariKY-7-3
KartalkayaKY-10-8
SarıkamışKY-50
ErganKY-6-3
UludağKY-8-7
HesarekKY-4-2
YalnızçamKY-10-1
ErciyesKY-7-2
IlgazKY-7-5
(KY: Kar yağışlı)

Kaynak: AA
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