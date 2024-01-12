Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 145, Hakkari'de 140, Kartalkaya'da 130, Sarıkamış'ta 125, Ergan'da 106, Uludağ'da 32, Hesarek'te 28, Yalnızçam'da 20, Erciyes'te 18 ve Ilgaz'da 15 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 12.01.2024 En düşük En yüksek Palandöken KY -6 -4 Hakkari KY -7 -3 Kartalkaya KY -10 -8 Sarıkamış KY -5 0 Ergan KY -6 -3 Uludağ KY -8 -7 Hesarek KY -4 -2 Yalnızçam KY -10 -1 Erciyes KY -7 -2 Ilgaz KY -7 -5 (KY: Kar yağışlı) (KY: Kar yağışlı)

Kaynak: AA