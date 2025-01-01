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Kayak Merkezlerinde Yeni Yıl Coşkusu

Kayak Merkezlerinde Yeni Yıl Coşkusu

Palandöken ve Sarıkamış'ta yerli ve yabancı turistler, yeni yılı kutlamak için eğleniyor.

01.01.2025 01:48
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ile Sarıkamış kayak merkezlerinde yeni yıl coşkuyla kutlandı.

Yerli ve yabancı turistler yılbaşı için kış turizm merkezleri arasında adını duyuran Palandöken Kayak Merkezi'ni tercih etti.

Gece meşaleli kayak gösterisi yapılan merkezdeki otellerde düzenlenen eğlence programlarına katılanlar, keyifli zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının yaklaşık sıfırın altında 20 derece olmasına rağmen vatandaşlar kar üzerinde dans edip yeni yılı kutladı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin genel müdürü Ömer Akça, AA muhabirine, yılbaşı için bölgedeki otellerde çeşitli sanatçıların sahne aldığını söyledi.

Palandöken'deki eğlencenin canlı müzik eşliğinde devam ettiğini belirten Akça, şunları kaydetti:

"Eğlence havai fişek, meşaleli kayak gösterimiz eşliğinde sürecek. Otellerimiz yüzde 100 dolu, misafirlerimizin tamamına yakını yerli. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'dan geldiler. Yabancı turist sayımız çok az, yüzde 97-98 yerli misafirimiz var. 1,5 metre civarında kar var, gündüzleri müthiş güneş oluyor. Yoğun şekilde devam ediyor, yarın yılbaşı için gelenler gidecekler. Bu yıl Palandöken'de beklediğimiz 120 günlük sezon ortalaması yüzde 75-80'lerde olacak gibi gözüküyor, rezervasyonlarda o yönde geliyor. İnanılmaz bir eğlence var ve devam ediyor."

Kars

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde de yeni yıl coşkusu yaşandı.

Sarıçam ormanları arasında kristal karı, uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan kayak merkezinin konukları, yeni yıla havai fişek gösterisi eşliğinde kar üstünde eğlenerek girdi.

Çeşitli yılbaşı etkinliklerinin yapıldığı merkezdeki turistler, halk oyunları gösterileriyle de keyifli anlar yaşadı.

Yeni yılı Sarıkamış Kayak Merkezinde kutlayan Orçun Bilgin, kristal karlar diyarında güzel etkinlikle yeni yıla giriş yaptıklarını ifade ederek, "Yeni yılın ülkemize, huzur mutluluk ve barış getirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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